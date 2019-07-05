اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انطلاق أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام آباد الدولي.

واهتمت بإشادة كبار المسئولين الباكستانيين بضم باكستان في مبادرة طريق مكة والتي تهدف إلى اختصار الوقت والجهد المبذول بتيسير عناء السفر على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتناقلت إعلان وزارة الخارجية الباكستانية عن لقاء رئيس الوزراء عمران خان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 22 يوليو الجاري.

وتابعت تطورات عملية السلام والمصالحة الأفغانية، ودعم باكستان للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

أمنياً نشرت أنباء إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

في الشأن الأفغاني تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل سبعة عشر مسلحاً من عناصر حركة طالبان وإصابة آخرين إثر عملية تمشيط في ناحية قاراباج بمقاطعة غازني شرقي البلاد.

إقليمياً تابعت تطورات المحادثات الجارية بين الصين وبريطانيا لإنهاء أزمة الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ.

وأشارت إلى مطالبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيق دولي محايد ضد الاضطهاد الجاري بحق المسلمين الروهينغيا في ميانمار.