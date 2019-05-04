اهتمامات الصحف التونسية السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتمديد تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدّة شهر إبتداء من يوم الإثنين القادم إلى غاية الرابع من يونيو 2019 م.. وأخبرت إلى جانب ذلك عن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد القاضي بتسخير الجيش الوطني للتكفل بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين بسبب مواصلة أعوان نقل المحروقات تنفيذ إضرابهم لليوم الثاني على التوالي رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص مطالبهم المادية.

وتطرقت محليا أيضا إلى المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ايكونومي اديسينا تركزت حول علاقات التعاون القائمة بين الجانبين واستعراض البرامج والمشاريع التي يعتزم البنك تنفيذها في تونس .

وتابعت صحف السبت تواصل الاشتباكات بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبي بقيادة فايز السراج وذلك في إطار معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس , وسط دعوة فرنسا إلى وقف إطلاق النار والعمل على تنظيم انتخابات في إطار الحل السياسي في ليبيا .

وكتبت عن تواصل التظاهر في الجزائر للجمعة الـ 11 على التوالي تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.

وأنبات عن بدء المجلس العسكري الانتقالي في السودان مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيدا للرد عليها وسط مواصلة السودانيون اعتصامهم امام وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية .

وأخبرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة .