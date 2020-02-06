اهتمامات الصحف المغربية الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتفكيك الأمن المغربي لخلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش، كان أفرادها يخططون للقيام بأعمال إرهابية في مدن مغربية.

وتطرقت إلى موافقة الأطراف المتنازعة في ليبيا على تحويل الهدنة بينها إلى وقف دائم لإطلاق النار، في انتظار مواصلة عقد المباحثات بينها تحت إشراف المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأشارت صحف الخميس إلى الهجمات التي يشنها النظام السوري في بلدات شمال غرب البلاد، ونقلت تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من تدهور الوضع الإنساني جراء فرار مئات الآلاف من القصف العشوائي.

وواصلت متابعتها للأوضاع في العراق في ضوء الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي لازالت تخلف المزيد من القتلى والجرحى.

ونقلت فقرات من خطاب الرئيس الأمريكي أمام الكونغريس حول حالة الاتحاد الذي تطرق فيه إلى إنجازاته وخصوصًا على مستوى الأمن القومي والسياسة الدولية.

وعرجت صحف المغرب على استمرار انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد إلى الآن علاج فعال لهذا الوباء.