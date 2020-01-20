اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم ،بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون،والذي تناول على الخصوص الأزمة الليبية.

وأبرزت الصحف، موقف المغرب بخصوص مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية،مشيرة في هذا الصدد إلى أن المملكة المغربية عبرت عن استغرابها العميق إزاء اقصاءها من مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وتناولت الوضع في لبنان،وذكرت أن استمرار الركود السياسي و الانهيار الاقتصادي، ساهما في استمرار احتجاجات الشارع اللبناني،الذي شهد مجددا مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة نحو 400 شخص السبت الماضي في بيروت.

وأخبرت عن مقتل أكثر من 70 جنديًا يمنيًا من القوات الحكومية وإصابة عشرات آخرين في هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف مسجداً بمحافظة مأرب شرق اليمن ونسب إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

وتناولت صحف المغرب استمرار المواجهات بين المحتجين العراقيين وقوات الأمن في بغداد،وفي عدد من المحافظات وسط البلاد،وجنوبها، تنديداً بعدم الاستجابة لمطالبهم بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لاجراء انتخابات عامة جديدة في العراق.