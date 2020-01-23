اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم إطلاق حوار الأعمال بين المغرب والمملكة المتحدة بلندن، بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية البريطانية للاستثمار، مبرزةً أن هذا الحوار يعيد تحديد معالم السياسة الخارجية البريطانية وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقه البديلة والصناعات والخدمات المالية واللوجيستيك والتكوين.

وتطرقت إلى تصاعد التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية، وسقوط بعض القتلى والمصابين في مواجهات مع قوات الأمن، بالتزامن مع استمرار المشاورات السياسية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وسلطت صحف الأربعاء الضوء على أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي انطلق أمس في نسخته الخمسين بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية بين قادة دول وحكومات ومنظمات أممية ورجال أعمال، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.