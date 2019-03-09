أبرز وأهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تناولت مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وأوردت في السياق أنباء تفيد أن حكومة الوفاق الليبية قررت رفع الدعم عن الوقود وباقي مشتقات النفط المعمول بها في ليبيا منذ سنوات السبعينات.

ورصدت تواصل المسيرات السلمية في عدد من المحافظات الجزائرية وفي فرنسا المطالبة بتغيير النظام وبإصلاحات سياسية عميقة وسط تعزيزات أمنية مشددة , وناقلة إلى جانب ذلك نفي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أن يكون عدد من نوابه قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وكتبت في موضوع آخر أن الرئيس العراقي برهم صالح قال إن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد يواجهون أحكاما بالإعدام اذا ما أدينوا بقتل عراقيين.

وأخبرت الصحف عن إصابة العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على قطاع غزة.

ونشرت طائفة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية بينها نجاة رئيس جزر القمر المنتهية ولايته غزالي عثماني من محاولة اغتيال , وتواصل المظاهرات في السودان على التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة , ودعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات من شأنها أن تساعد في تمرير صفقة خروج لندن من الاتحاد عبر البرلمان البريطاني .

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