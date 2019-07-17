اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اهتمامها على الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية والسيول والفيضانات المصاحبة لها في أنحاء مختلفة من باكستان.

واهتمت بإعلان باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام جميع الرحلات المدنية، وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند بسبب التوتر العسكري بين البلدين.

وتطرقت إلى تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وأخبرت صحف الاربعاء عن توقف عمل ثلاثة من كبرى شركات تجميع السيارات في باكستان بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاع السيارات.

أفغانياً تناقلت أنباء مقتل 25 من حركة طالبان وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية على ضواحي إقليم لوجار الكائن بوسط أفغانستان.

وتطرقت الصحف الباكستانية إلى فرض السلطات السريلانكية الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد للحد من الاعتداءات على المسلمين بسبب دعوة بعض المنظمات المتطرفة وتحريضها ضد المسلمين.