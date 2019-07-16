اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء مقتل وإصابة وفقدان العشرات جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة في منطقة وادي نيلوم بشمال باكستان.

واهتمت باتفاق باكستان والنمسا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى قلق الحكومة الباكستانية إزاء تعرض باكستان لغرامة مالية باهظة من قبل شركة تعدين دولية بسبب إلغاء العقد معها.

وتناقلت تأكيد باكستان التزامها بعقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375 الصادر عام 2017 الذي يفرض الحظر على إصدار تأشيرات العمل لجميع مواطني كوريا الشمالية.

وعرجت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين العلاقات الثنائية مع الهند وأفغانستان.

وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن استمرار تراجع الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار تراجع مؤشرات سوق الأسهم الباكستانية.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أحد عشر شخصاً جراء انفجار استهدف حافلة ركاب جنوب أفغانستان.

إقليمياً تابعت تطورات الوضع السياسي في السودان، وتطورات الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ، والخسائر التي سببتها الأمطار الغزيرة في الهند ونيبال.