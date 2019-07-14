اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس للوفد الأمني المصري وتثمينه دعم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية للشعب الفلسطيني.

وأولت اهتماما بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن فلسطين كلمة السر في منطقة الشرق الأوسط، الصراع الأزلي والتاريخي بين العرب وإسرائيل، لكن وبعد مجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ازدادت المواقف المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأوردت اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الاعمال الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة، والتي أدت استشهاد عشرات المدنيين العزل من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والمقعدون والمسعفون.

وتابعت أقوال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت إيذاء المتظاهرين الفلسطينيين واستهدافهم في أماكن قاتلة بأجسادهم في الجمعة الـ 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. ورصدت ارتفاع