اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة باكستان للدول الأعضاء في منظمة الكومنولث للاستفادة من الفرص الاستثمار المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

واهتمت بعزم مجموعة من الشركات الصينية الرائدة ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في باكستان خلال السنوات القادمة.

وسلطت الضوء على بدء باكستان والهند اليوم الجولة الثانية من المحادثات بشأن فتح معبر "كارتابور" الحدودي.

وعرجت إلى استئناف باكستان وأفغانستان المحادثات الثنائية بشأن اتفاقية تجارة الترانزيت.

وأشارت إلى تحسين العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الجاري بين البلدين لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية.

وأخبرت عن قرار باكستان بشأن إبقاء مجالها الجوي مغلقاً أمام الرحلات الجوية القادمة من الهند حتى السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وتناقلت أنباء الإضراب العام الذي شهدته باكستان أمس من قبل اتحاد التجار ضد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة في ميزانية السنة المالية الجديدة.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل تسعة جنود بينهم جندي أمريكي بهجوم نفذته حركة طالبان على أحد الفنادق.