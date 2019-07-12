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اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

الصحف الباكستانية
إسلام أباد - العرب اليوم


أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء مقتل وإصابة العشرات جراء اصطدام قطارين شرق باكستان، ومقتل وإصابة العشرات بحادث انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في إقليم البنجاب.
واهتمت بتأكيد الخارجية الباكستانية أن زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
وتطرقت إلى تجديد باكستان العزم على مواصلة الدعم الذي تقدمه لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية.
وأخبرت عن بدء باكستان والهند جولة جديدة من المحادثات يوم الأحد المقبل بشأن فتح معبر حدودي جديد في تطور يدل على تحسن العلاقات بين الجارتين النوويتين.
كما اهتمت بالتحسين السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا في المجالات السياسية والعسكرية.
وأشارت عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تحسين الوضع الاقتصادي والتغلب على الأزمات التي تمر بها البلاد.
إقليمياً تابعت صحف باكستان النجاحات التي حققتها قوات الأمن الأفغانية في تطهير العديد من المناطق شرقي أفغانستان من نفوذ التنظيمات المسلحة.
وتناقلت أنباء إجلاء السلطات الصينية أكثر ثمانين ألف شخص من جنوب شرق الصين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.

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اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة



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