اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



تناقلت الصحف التونسية الصدارة اليوم، الأنباء التي تتحدث عن قرب تقديم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تشكيلة حكومته الجديدة لعرضها على البرلمان لنيل الثقة، كما سلطت الضوء على استمرار مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع الميزانية للعام القادم، وسط مشاحنات بين مختلف الكتل النيابية.

وكتبت في الشأن المغاربي عن دخول الجزائر فترة الصمت الانتخابي، وسط دعوات إلى إضراب وطني لإفشال الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الخميس.

وتطرقت إلى الإضراب الشامل الذي عم أمس محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

كما تحدثت عن إعلان الخارجية الفرنسية، استضافة باريس غدا لمؤتمر دولي بشأن لبنان يهدف إلى دفع بيروت إلى الإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأشارت صحف تونس في الشأن الدولي، إلى حالة الشلل التي أصابت العديد من المرافق في فرنسا جراء الإضراب الذي دعت إليه نقابات فرنسية رفضا لقانون التقاعد الجديد.