أبرز وأهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد مواطن فلسطيني وأًصيب العشرات بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتحدثت صحف فلسطين عن قيام أكثر من أربعين ألف مواطن من القدس وأراضي العام 48، أداء صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك مصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس، خاصة في بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن مدينة القدس ستبقى فلسطينية والعاصمة الأبدية لدولتنا المستقلة، وأن الاحتلال لن ينجح في تجريدها من هويتها العربية الأصيلة رغم كل سياسة التضييق على أهلها ومحاولات الأسرلة والتهويد التي تطال كل شيء فيها .

وأوردت صحف فلسطين خبر إعلان مصادر إسرائيلية أن جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيعلن دعم الولايات المتحدة للقانون الإسرائيلي الذي أقر مؤخرًا ودخل حيّز التنفيذ، حول خصم أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لمنفذي العمليات وعوائلهم.

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