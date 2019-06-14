اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمواكبة تفاصيل الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية في مجلس النواب اللبناني لدرس مشروع قانون الموازنة.

وركزت على توجيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أصابع الإتهام إلى إيران معتبرًا أنها مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان.

ولفتت الى إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي حيث شملت مخازن ضواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع.

وعرضت لتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق.

في الشأن السوداني سلطت الضوء على زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون افريقيا تيبور ناجي للخرطوم والذي بدأ مساعي واشنطن لحض المجلس العسكري والمعارضة للتوصل إلى اتفاق.

وأخبرت عن إصدار قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر أمرًا بحبس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال في إطار تحقيقات حول قضايا فساد.