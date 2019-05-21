اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى له بسبب ارتفاع التضخم والعجز المالي وانخفاض سعر العملة المحلية.

وحذرت من تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي، واستنكار المجتمع الدولي للهجمات الإرهابية التي تحاول المليشيات الحوثية تنفيذها ضد المملكة العربية السعودية.

وتناولت مكافحة الأمن الباكستاني نشاط العناصر التي تحرض على العنف والتطرف من خلال المنابر السياسية والدينية.

وأشارت إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مع تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية نسبياً.

وسلطت الضوء على تطورات الوضع السياسي الراهن في باكستان إثر إعلان أحزاب المعارضة تنظيم مظاهرات ضد الغلاء المعيشي بعد العيد.

وعرجت إلى اتفاق باكستان وأستراليا على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأخبرت عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن الأفغاني جراء هجوم إرهابي وقع في العاصمة كابل.

وأنبأت صحف باكستان عن تحرك الحزب الحاكم الهندي إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء مرحلة الانتخابات العامة في الهند.