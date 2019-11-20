اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على دعوة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس الجزائريين إلى انجاح الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل، مؤكداً بأنه لا طموحات سياسية للجيش.

وأبرزت موجة الرفض والتنديد الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة أنها غير قانونية وتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وأشارت صحف الأربعاء إلى استمرار الانسداد السياسي في لبنان بعد منع المحتجين انعقاد جلسة للبرلمان رغم تعهدات الرئيس ميشال عون بمواصلة الحوار والتشاور لايجاد حلول تستجيب لمطالب المحتجين.

وتابعت رصد المظاهرات في العراق والمطالبة برحيل النظام الذي أعلن مهلة 45 يوما لتقديم إجابات عملية للمطالب الاجتماعية المعلنة في الاحتجاجات.