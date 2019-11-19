اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استمرار المسيرات السلمية عبر عدة محافظات جزائرية مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، تزامنا مع حملة المرشحين للرئاسة حشدا لتأييد أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وأخبرت عن قيام نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم بزيارة تفتيش وعمل إلى قيادة القوات المسلحة في محافظة "ورقلة" جنوب شرقي البلاد، متوقعة إلقائه خطابا حول الوضع العام في البلاد.

واهتمت صحف الثلاثاء بتصاعد الأزمة في لبنان، لافتة الانتباه إلى تحذير رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن الأزمة بلغت حدودا خطيرة يجب تداركها في أسرع وقت مؤكدا مساندته لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى بدء رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي أمس مشاورات تشكيل الحكومة، ونقلت أنه سيكون منفتحا فيها على كل الأحزاب دون استثناء.

وأشارت في متفرقات أخرى، إلى تسليم روسيا أمس أوكرانيا 3 سفن عسكرية كانت محتجزة لديها، قبل انعقاد قمة باريس لتسوية الخلافات بين موسكو وكييف.