اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

سلّطت الصحف المصرية الضوء على القمة المصرية الأمريكية التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيد السيسي أن منطقة الشرق الأوسط ستعاني من حالة عدم استقرار في ظل وجود جماعات أيديولوجية تسعى للوصول إلى السلطة.

وأشارت إلى إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيرأس مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو اجتماعا مخصصًا لليبيا في الأمم المتحدة بعد غد بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج ليبيا من النزاع الدموي الذي تعيشه.

وواكبت الصحف الأوضاع الفلسطينية والتعاون المصري الفلسطيني وتعزيزه خلال الفترة المقبلة وتوقيع مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة بين وزارة التنمية المحلية بمصر ووزارة الحكم المحلي الفلسطيني.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن تدريب عابر للبحرية المصرية والفرنسية بالبحر المتوسط في إطار خطة لتعزيز ودعم التعاون العسكري لمواجهة مختلف التهديدات ورفع الكفاءة القتالية البحرية لكلا البلدين، ومقتل العشرات من الأفغان في هجوم على مقر حفل زفاف ،وإعلان السودان إطلاق برنامج انقاذ اقتصادي، إضافة إلى اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعشران الفلسطينيين بالضفة الغربية.