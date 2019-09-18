أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إبداء أكثرية الأحزاب السياسية رغبتها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

وتحدثت عن مسيرة سلمية لطلاب الجامعات في العاصمة الجزائر رفعوا خلالها شعارات تطالب بإبعاد باقي رموز النظام السياسي السابق ومحاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد.

وواصلت صحف الجزائر اهتمامها بالانتخابات التونسية، لافتة النظر إلى أن رجل القانون المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي سيتنافسان على رئاسة تونس في الدور الثاني بعد حصولهما على 4ر18 % و6ر15 % من اصوات الناخبين على التوالي.

وفي المتفرقات الدولية، أخبرت عن مقتل 24 شخصًا فيما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني بإقليم باروان وسط افغانستان.