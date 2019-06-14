اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والتركيز على أهم التحديات التي يفرضها الاحتلال على واقع العمل والعمال في فلسطين، ومطالبته اشتيه، المنظمة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتدقيق الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالهم والسعي لتوفير ظروف عمل لائقة لهم.

وتحدثت عن قصفت طائرات حربية إسرائيلية، أراض زراعية بعدد من الصواريخ في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وأولت اهتمامًا باعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدير دائرة الأعمار في الأوقاف الإسلامية في القدس المهندس بسام الحلاق، وموظف الأعمار محمد الهدرة، من داخل المسجد الأقصى.

ونشرت صحف فلسطين، أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الانحياز والدعم الأميركي الكامل لأيديولوجيته الظلامية وسياساته الاستعمارية كمظلة لتعميق الاستيطان وفرض أمر واقع جديد يحقق خارطة مصالحه التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".