اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي، بعد حادث الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان.

مغاربيًا.. تابعت تطورات الأزمة السياسية في الجزائر، ونقلت الأنباء التي تحدثت عن وضع وزيرين سابقين تحت إجراءات الرقابة القضائية في يوم واحد في إطار تحقيقات بقضايا فساد في حق عدد من رموز النظام السابق.

وتوقفت صحف الثلاثاء ، عند المساعي الذي قادها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، في الخرطوم، من أجل بحث التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير، كما تحدثت عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمام القضاء بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي.

وتحدثت الصحف أيضًا عن التصعيد المتواصل بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة شمال غرب سوريا.

وتوقفت عند خبر مقتل 30 شخصًا وإصابة 40 آخرين أمس، في هجوم إرهابي شمال شرق نيجيريا

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وأوردت صحف المملكة، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعلن أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع إيران، لكنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حرية الملاحة عبر ممرات النقل البحري الحيوية في الشرق الأوسط .