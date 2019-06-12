اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بإدانة ورفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بمدينة القدس.

وسلطت الضوء على تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة من التعايش السلمي والسلام الذى يؤدي إلى البناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب.

وتحدثت عن تشديد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا بهذا الخصوص، إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف الأطراف الدولية.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، حتمية فشل محاولات الإدارة الأميركية تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، ومحاولة تسويق وهم الازدهار الاقتصادي تحت حراب الاحتلال كبديل للحل السياسي المقبول فلسطينيا.

وأوردت إدانة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، حملة هدم المنازل والمنشآت التي تشنها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتحديدا في القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص.

ونشرت خبر إصابة أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة مقر الجهاز في مدينة نابلس.

وتابعت الصحف الفلسطينية اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.