اهتمامات الصحف الفلسطينية الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي استهدف صالة القادمين، وأدى إلى إصابة 26 شخصا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفا إياه بالإجرامي والخطير ضد المملكة.

وسلطت الصحف الضوء على إدانة الخارجية الفلسطينية وبشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة .

وتحدثت صحف فلسطين عن لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، على هامش مشاركته في فعاليات الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية.

وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقهم شارعا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.