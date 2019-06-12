اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، رئيس الوزراء نور الدين بدوي، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وردود أفعال الطبقة السياسية من الحوار الذي دعا إليه من أجل الخروج من الأزمة.

وتابعت الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير سلميا، مشيرة إلى تظاهر آلاف الطلبة والأساتذة الجامعيين في الجزائر العاصمة ومدن أخرى.

وبشأن الوضع في السودان، أشارت إلى استمرار القبضة الحديدية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة، وسط أنباء تتحدث عن موافقة جزء من المعارضة على استئناف المفاوضات.

وفي متفرقات أخرى، تحدثت صحف الجزائر عن تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية أمس ما أسفر عن إصابة عنصرين من أفراده، معتبرة ذلك دعوة للفوضى والعنف.