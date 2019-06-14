اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تجديد القيادة الباكستانية عزمها على تحسين العلاقات مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة.

واهتمت بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في الاجتماع الـ 19 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة قيرغيزستان.

وتابعت صحف الجمعة، تطورات التوتر المسيطر على منطقة الخليج العربي بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم غامض.

أمنيًا.. تناقلت أنباء مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عسكريين إثر انفجار استهدف فرقة من القوات شبه العسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وعرجت على مساعي باكستان لسرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وتشغيل المناطق الاقتصادية الملحقة به لكي تستفيد منه في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأخبرت الصحف في الشأن الاقتصادي، عن تراجع الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ قبيل حصول باكستان على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي لتحسين اقتصادها الوطني.

وتطرقت إلى قلق المجتمع الدولي من تزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية لاسيما المليشيات الحوثية في اليمن، وتنظيم داعش في أفغانستان.

كما تابعت في الشأن الدولي، المنافسة الجارية في بريطانيا لتولي منصب رئاسة الحزب الحاكم خلفًا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتناقلت صحف باكستان، أنباء تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر شديدة، تزامنًا مع تساقط الثلوج على المناطق الشمالية من البلاد.