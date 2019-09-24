اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

أبزرت الصحف التونسية الصادرة اليوم، رفض المحكمة الإدارية في تونس كل الطعون بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وثبتت نتائج الانتخابات وهوية المرشحين المارين للدورالثاني، وإشارتها إلى أن يوم غد يتحدد موعد إجراء الدور الثاني من هذه الاستحقاقات.

وسلطت محليًا أيضًا الضوء على تواصل الحملة الانتخابية، للانتخابات التشريعية التي ستجرى في السادس من أكتوبر القادم.

ونقلت صحف الثلاثاء تأكيد الجيش الليبي لأول مرة منذ بدء الحرب في بطرابلس، أنه رصد قوات أجنبية خاصة تقاتل إلى جانب ميليشيات طرابلس.

وتابعت في الشأن السوري الجهود المتواصلة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات، ناقلة في الإطار إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.

وكتبت عن طرح فصائل فلسطينية مبادرة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007م .

وتناولت صحف تونس مشاركة العديد من قادة دول العالم في نيويورك بقمة خاصة، حول المناخ وذلك بدعوة من الأمم المتحدة.