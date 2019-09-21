اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باعلان شخصيات سياسية وحزبية عن نيتها في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم.

وتطرقت إلى المسيرات السلمية في الجزائر العاصمة ومدن أخرى،أمس، شارك فيها مئات المتظاهرين للمطالبة برحيل باقي رموز النظام السياسي السابق.

وفي الشأن التونسي، تحدثت عن إعلان أحزاب وشخصيات سياسية دعمها للمترشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأشارت في متفرقات أخرى، إلى إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" القضاء على 8 قياديين في تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية أمريكية بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية جنوب غرب ليبيا.