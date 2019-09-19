أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تصريحات نائب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، ستجرى في جو من النزاهة والشفافية، مؤكدا استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي مؤامرة تستهدف استقرار بلاده ومؤسساتها الدستورية.

وتناقلت موقف مرشح الرئاسة التونسية المستقل قيس سعيد حول علاقات بلاده مع الجزائر، لافتة إلى أن سعيد أكد أن الجزائر ستكون أول بلد يزوره في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية التونسية.

وفي الشأن الليبي، تحدثت صحف الخميس عن دعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، خلال زيارة رسمية له إلى روما، إلى إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطالية وفرنسا من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وفي متفرقات أخرى، واصلت صحف الجزائر اهتمامها بالانسداد القائم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد دعا لندن للتفاوض بجدية تفاديا لخروج بلا اتفاق مثلما يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.