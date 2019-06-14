اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا والسودان.

ونوهت صحف الجمعة، بالمباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، تناولت سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأنبأت عن الغارات التي شنتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع متفرقة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

واهتمت بالهجوم الذي تعرضت له ناقلتا بترول في خليج عمان، أسفر عن اشتعال النيران بإحداهما وإلحاق أضرار بالأخرى.

ونشرت صحف مصر، تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تداعيات التصعيد والتدهور في الموقف الأمني الذي تشهده منطقة الخليج عقب استهداف ناقلتي بترول في خليج عمان.