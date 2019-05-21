اهتمامات الصحف الأردنية الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي ركزت على عمق العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة.

ونشرت تعميم الجامعة العربية الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة في ال25 من رمضان، والتي ستخصص لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيا الحوثي من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وتابعت اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على مواصلة التفاوض بينهما بالقصر الجمهوري للوصول إلى اتفاق حول السلطة السيادية.

وسلطت الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، بالإضافة إلى اعتقال قوات الاحتلال لعشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.