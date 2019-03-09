ابرز وأهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، موضحة أن قوات الجيش الليبي رصدت قوة تابعة للمعارضة التشادية تحاول السيطرة على مناطق بالجنوب خاصة في مناطق معفن جنوب تراغن باتجاه مرزق، مبينة أن قوات الجيش لن تتهاون مع من يحاول الإخلال بالأمن في الجنوب.

وأشارت إلى عقد الملتقى الإقتصادي الليبي – الألماني بمشاركة عدد من المؤسسات السيادية في الدولة الليبية، موضحة تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق رغبة حكومة الوفاق البدء في برامج التنمية من خلال الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون بين الشركات الليبية والألمانية لاستكمال المشاريع الضخمة.

ونقلت الصحف تجديد المبعوث الأممي غسان سلامة ، التزام الأمم المتحدة بضمان إشراك المرأة الليبية في الجهود السياسية الجارية، موضحًا أن المرأة الليبية التي واصلت مشاركتها وقدمت إسهامات جديرة بالثقة في برنامج بناء الدولة.

وعرجت على لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وتم بحث مجريات العملية السياسية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا، وأكدا على أهمية دور دول الجوار المباشر، تونس والجزائر ومصر، في إنجاح ومعاضدة جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية.

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