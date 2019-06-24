اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لحقول الغاز والبترول، وذلك في إطار جهود تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الثروة البترولية والغازية بمصر.

وسلطت الضوء على الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لألمانيا، للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الألماني المنعقد في برلين.

ونشرت إدانة مصر لحادث استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران موقف سيارات بمطار أبها باستخدام طائرة مسيرة، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

وتناقلت تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد والغيط أهمية دعم الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية أو بأي صورة من صور الدعم المالي على سبيل المنح أو حتى القروض من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

وتحدثت عن الرفض الفلسطيني والعربي لمقترحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، إقامة مشروعات بتكلفة ضخمة لتكون الشق الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط.

وأفادت بأن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طالب كل من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وأشارت إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي أحبطتها السلطات الإثيوبية بولاية أمهرة الشمالية، ودبرها رئيس جهاز الأمن بالولاية الجنرال أسامنيو تساجا.

وأبرزت صحف مصر فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في جولة الإعادة التي أجريت أمس بحصوله على 8ر54% من أصوات الناخبين.