اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مصادقة مجلس نواب التونسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء , وبذلك أنهى المجلس الجدل القانوني والسياسي المتعلق بهذه التعديلات التي رافقته منذ أن قدمته الحكومة أمام مجلس النواب.

وأخبرت محليًا أيضًا عن انعقاد منتدى تونس للاستثمار غداً بالعاصمة التونسية بمشاركة المئات من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات أجنبية من عديد البلدان تنشط في قطاعات مختلفة إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والهيئات المعنية بالاستثمار.

ونقلت في الشأن الجزائري فحوى خطاب ألقاه أمس رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح حذر فيه من مغبة تعطيل العمل بإحكام دستور البلاد وهو ما يعني الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري.

في موضوع آخر كتبت أن المشهد العسكري على أطراف طرابلس يتميز بالجمود حيث لم يتمكن أي طرف من حسم الحرب لفائدته وكل ما يميز الموقف هو كر وفر بين كلا الطرفين.

وأوردت تأكيد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعرجت إلى الشأن السوري حيث أنبأت عن اندلاع معارك عنيفة بين القوات السورية وفصائل المعارضة شمال غرب حماة أسفرت عن مقتل 45 شخصًا وعشرات المصابين.

وتناولت صحف تونس في تقارير أخرى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ الأسبوع القادم طرد ملايين المهاجرين الذين دخلوها في شكل غير شرعي , وإعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية يشتبه بصلتها بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تطوان.