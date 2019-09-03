أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أعلن بأن بلاده لن تبادر بشن الحرب على الهند، ولن تبادر أيضاً باستخدام الأسلحة النووية.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أكد بأن بلاده تمارس كافة الخيارات لتحريك المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الهند لرفع حظر التجول في جامو وكشمير، وتناقلت ترحيب باكستان ببيان منظمة التعاون الإسلامي الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التطورات في جامو وكشمير، ودعوتها إلى الرفع الفوري لحظر التجول واحترام الحقوق الأساسية للكشميريين.

وأشارت إلى سماح باكستان للهند بالوصول القنصلي إلى ضابط المخابرات الهندية "كلبوشن ياديف" المحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة باكستانية لتورطه في إدارة شبكة إرهابية لصالح المخابرات الهندية للتجسس في باكستان وتنفيذ أعمال إرهابية.

وأخبرت عن اتفاق باكستان والهند على عقد اجتماع فني غداً الأربعاء لافتتاح معبر "كارتاربور" الحدودي بين البلدين.

إقليمياً أخبرت صحف باكستان عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من إبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ ثمانية عشر عاماً.