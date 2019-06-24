اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم على الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بموريتانيا والتي أسفرت عن فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني.

وأشارت الصحف إلى الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وواصلت صحف المغرب مواكبتها لفصول الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران ، مشيرة إلى عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران لمنعها من تطوير الأسلحة النووية.

ولفتت الانتباه إلى فوز مرشح المعارضة التركية أكرم اوغلو بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول ،متقدما على مرشح الحزب الحاكم.