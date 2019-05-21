اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمتين خليجية وعربية بمكة المكرمة نهاية هذا الشهر.

وتحدثت في شأن آخر، عن تواصل انقسام المواقف المحلية والدولية إزاء الأزمة الليبية، مضيفة إلى ذلك إعلان الجيش الليبي حظراً بحريًا كاملاً على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وكتبت في الملف السوري، عن إعلان وزارة الدفاع الروسية إحباطها هجوما صاروخيا على قاعدة حميميم الروسية الجوية في محافظة اللاذقية السورية من قبل مليشيات مسلحة.

وأشارت إلى تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد احمد صالح، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بالرغم من تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، الى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الماضية، وإعلان الداخلية المصرية مقتل 12 شخصا خططوا لعمليات إرهابية في مصر.