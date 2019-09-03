أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على وصول أولى الطائرات السعودية لإغاثة متضرري السيول والفيضانات بالسودان أمس, محملة بالمساعدات الإنسانية، مواد إيواء ومواد غذائية وصحية.

وأبرزت ترحيب الخارجية السودانية بزيارة وزير الخارجية الألماني للبلاد وعدها زيارة مهمة، وعرجت على مطالبة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهوريتي هندوراس وناورو بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

ونشرت اعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن الولايات المتحدة وطالبان توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ، ونقلت عن خفر السواحل الإسباني أنه تم إنقاذ قرابة 200 شخص بينما كانوا يحاولون القيام برحلة العبور الخطرة من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.