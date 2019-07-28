اهتمامات الصحف السودانية الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، ماكشف عنه رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، فتح الرحمن سعيد، عن تورط (7) ضباط بالعملية، دون أي تعليمات من المجلس العسكري، وأن تحقيقات اللجنة لم تظهر أي حالات اغتصاب أو عمليات حرق.

وأشارت الصحف إلى اتفاق المجلس العسكري السوداني مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار فى جوبا أمس، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة.

وعرجت على تشديد الحكومة اليمنية على ضرورة توحيد كل القوات التي تخوض قتالاً ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الحديدة تحت قيادة موحدة، مؤكدة أن هذه العملية

سوف تسهم في توجيه كل الجهود والطاقات وتوحيدها لمواجهة الميليشيات وضمان استمرار تحقيق الانتصارات.

وأخبرت عن مقتل 20 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها قوات أمريكية في إقليم غزني جنوب شرق البلاد.

ولفتت الانتباه إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 30 شخصاً جراء قصف معارك في ريفي حماة وإدلب.