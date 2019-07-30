اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تعهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي خلال لقائه فى القاهرة أمس نائب رئيس المجلس العسكرى السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو –حميدتى-، بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والمشروعات المشتركة وكافة الالتزامات تجاه السودان.

واهتمت باصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس مرسوماً دستورياً بتعديل إسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى اسم جهاز المخابرات العامة، و شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .

وأخبرت عن شن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات. وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف نفذ عدداً من الغارات على مواقع وتحركات وتعزيزات للميليشيات في مديريات - قطابر وباقم وكتاف- بمحافظة صعدة .

وأولت اهتماما بتأكيد مصر والأردن أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.