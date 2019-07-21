اهتمامات الصحف التونسية الاحد



ظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز لاهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث أوردت تصريحات للمستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أفاد فيها أن الرئيس لم يوقع على القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء .

ورصدت في السياق تعدد أراء الأحزاب السياسية والمختصين في القانون والمحللين السياسيين حول مسألة عدم ختم الرئيس التونسي لهذا القانون.

وأوردت مغاربيًا إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن مباشرة مشاورات لتشكيل فريق الشخصيات الجزائرية، التي سيوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار في البلاد.

ونقلت صحف الأحد تأكيد ثلاثة قادة من حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة أمس، مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة، بخصوص الاتفاق بدون إن يحددوا موعدًا جديداً لاجراءها .

وتطرقت أيضا إلى إصابة العشرات الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي خلال المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرقي قطاع غزة.

دوليًا كتبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبة في كسب دعم حلفائها لمبادرة تهدف إلى تشديد الرقابة على الممرات الحيوية لشحن النفط في الشرق الأوسط .