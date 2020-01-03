اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ومنها تطورات الوضع في ليبيا، إضافة إلى المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأبرزت تحذير مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته بعد قرار البرلمان التركي، وتشديدها على أن مثل هذا التدخل سيؤثر على سلبيًا على استقرار منطقة البحر المتوسط.

ونشرت دعوة مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح جميع أعضائه لحضور جلسة طارئة للمجلس تعقد يوم الاثنين المقبل في بنغازي، لمناقشة تداعيات الاتفاقية الباطلة التي تم توقيعها مع تركيا للتعاون الأمني والعسكري.

وأنبأت عن تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وسط انتشارأمني للجيش اللبناني، ومشاورات رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لاختيار شخصيات متخصصة تحظى بدعم الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الجديدة.