أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم، عددًا من المواضيع المحلية المهمة, من بينها توجه البرلمان لسن قوانين تنهي إلى الأبد الخلافات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان, خاصة مايتعلق بملفات النفط والجمارك والموازنة الاتحادية والمناطق المتنازع عليها.

وفي شأن محلي آخر، تطرقت الصحف إلى الجدل الدائر بين الكتل السياسية حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعروض على مجلس النواب للتصويت، وعرجت الصحف مجددًا على الموازنة العامة الاتحادية للعام القادم 2020, منوهة بأنها ستكون مثقلة بعجز واضح نتيجة تراكم الديون وارتفاع سقف النفقات التشغيلية، وتناولت ملف المفقودين من أهالي مدينة الموصل داعية إلى ضرورة إغلاق هذا الملف بأسرع وقت.

وكتبت الصحف عن ظاهرة النزاعات العشائرية في جنوب العراق التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, مطالبةً الحكومة بإنهاء هذه الظاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين والسلم المجتمعي.