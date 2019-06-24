اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

واهتمت بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بدء الجولة المقبلة للمحادثات بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان الأفغانية يوم 29 من الشهر الجاري.

وأخبرت عن اتصال باكستان بعدد من الدول الصديقة لدعوتها للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وعرجت على موافقة الحكومة الباكستانية على تمديد فترة اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان لعام آخر.

وتناقلت كذلك في الشأن الدولي أنباء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أثيوبيا التي قادها الجنرال أسامنيو تسيجي.

وتطرقت إلى تنظيم المعارضة الإيرانية مظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الإيراني، ومقتل وإصابة عشرات المدنيين بغارات جوية نفذتها قوات نظام بشار الأسد في سوريا.