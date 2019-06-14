اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرارات جديدة لقضاة التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، بإحالة مسؤولين كبار سابقين وحاليين، الحبس المؤقت بسجن "الحراش" بالعاصمة الجزائر، في اطار متابعات قضائية ضد رموز الفساد في النظام القديم.

وأشارت إلى أن الجزائريون يستعدون للخروج إلى الساحات والشوارع للجمعة ال17 على التوالي للتأكيد على مطالبهم بالتغيير الجذري للنظام ومحاسبة الفاسدين.

وتابعت تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى الهجوم الذي تعرضت له ناقلتان نفط يابانية ونرويجية في خليج عمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهما دون تسجيل خسائر في الأرواح.