اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توعد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد لتخرج البلاد إلى بر الأمان.

ونشرت الصحف إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه ينظر في تعليق مساعداته في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الموالي لإيران في اليمن بسبب انعدام الأمن والتدخل في عمله.

ونقلت عن تقرير للأمم المتحدة إن فريقاً تابعاً لها، يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، عثر على 12 مقبرة جماعية.

وأشارت صحف الثلاثاء الى محاولة المئات من العسكريين المتقاعدين، أمس اقتحام مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت، تزامناً مع عقد مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسماً من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم.

وأولت صحف السودان اهتماما بإعلان نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ، أمس ، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في موعدها.