أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بدعوة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى استدعاء الناخبين منتصف الشهر الجاري لاختيار رئيس جديد للبلاد قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الحالية.

وتحدثت عن مقتل ضابط تونسي و 3 إرهابيين، بينهم جزائريين اثنين، خلال عملية نوعية لقوات الأمن التونسية بمنطقة القصرين، لافتةً الانتباه إلى بدء الحملات الانتخابية للمتنافسين ال26 على رئاسة تونس، وتناقلت قرار حكومة الوفاق الليبية تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس جراء استمرار قصف الجيش الليبي له.

ورصدت التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تزامنًا مع حالة القلق التي تسود البلاد منذ تسلم بوريس جونسون رئاسة الوزراء.