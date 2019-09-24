اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قرار المحكمة العليا في بريطانيا القاضي بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان البريطاني الحالي لعدة أسابيع.

ونقلت عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصريحه أنه لا يستبعد التدخل العسكري على إيران، مؤكدًا أن العقوبات تظل من الخيارات الممكنة للتعامل معها.

وأشارت الصحف إلى إعلان كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن موقف لندن الحالي لا يوفّر أي "أساس للتوصل إلى اتفاق" ينظّم مغادرتها التكتل.

وتطرقت إلى تأثير إعلان إفلاس شركة السفر البريطانية توماس كوك في اقتصاديات الدول التي تعتمد على السياحة. وتحدثت عن الأزمات التي تواجه الحكومة الصينية وهي تحضر للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية، وذلك لكي تتم في يوم 1 أكتوبر بأحسن الظروف ودون أي قلاقل، ومشيرة إلى التحديات الحالية التي تواجهها الصين.

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