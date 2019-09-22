اهتمامات الصحف المصرية الأحد

سيطر الشأن الدولي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم وخاصة أنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقائه برؤساء الشركات الكبرى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية على هامش زيارته الحالية لنيويورك.

وأبرزت الصحف تصريحات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير بشأن الهجوم التخريبي على منشآت شركة أرامكو السعودية وتهديد أمن الطاقة في العالم التي تمت بأسلحة إيرانية، مشيرةً إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة تجاه إيران.

كما شملت اهتمامات الصحف كذلك بتطورات الأوضاع في سوريا والانتخابات في تونس وبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر القادم والمحادثات التجارية بين أمريكا والصين.