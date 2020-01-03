اهتمامات الصحف السودانية الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، مقتل 18 شخصًا في طائرة عسكرية سقطت أمس بعد إقلاعها من مطار الجنينة بدارفور بينهم أربعة ضباط.

ولفتت الانتباه إلى ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال العام الأول من الهدنة في محافظة الحديدة أكثر من 16 ألف خرق، بينها 990 هجوماً مباشراً، تسببت بمقتل 232 مدنياً وإصابة 2311 آخرين.

ونقلت عن جامعة الدول العربية، أمس ، أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك.

وعرجت على دعوة رئاسة مجلس النواب الليبي، أمس إلى عقد جلسة طارئة غداً السبت في بنغازي لمناقشة تداعيات إرسال قوات تركية "غازية" إلى ليبيا.

ونشرت توقعات وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس، أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأميركية.