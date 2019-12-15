اهتمامات الصحف التونسية الأحد



اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات في تونس كل الفرقاء السياسيين والأحزاب وخصوصًا الممثلة في البرلمان إلى تجاوز خلافاتهم السياسية والمحاصصات، والإسراع بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة لإنقاذ البلاد.

ونقلت تأكيد الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون في أول تصريحات علنية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه سيبدأ مشاورات لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفاء عام، وعرض على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد من أجل جمهورية جديدة.

ونقلت صحف الأحد ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالقرار الأممي القاضي بدعم وبتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".

وتطرقت صحف تونس إلى التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران التي أكدت فيها أنها سترد بحسم إذا تعرضت قواتها في العراق لأي أذى، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية أمريكية.

وكتبت عن استمرار إضراب وسائل النقل في فرنسا رفضًا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن.